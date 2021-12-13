Вологда, 14 декабря, 2021, 01:38 — ИА Регнум. В Вологодской области в результате столкновения двух легковых иномарок на автотрассе Вологда — Медвежьегорск вечером 13 декабря пострадали семь человек. Об этом со ссылкой на УМВД России по региону сообщает сайт «МВД медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария с участием автомобилей Daewoo Nexia и Daewoo Gentra произошла на 201-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск вблизи деревни Еськино Вашкинского района примерно в 18:22 мск. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, мужчина 1984 года рождения, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем, которым управлял мужчина 1994 года рождения.

При столкновении пострадали семь человек. Четверо из них были госпитализированы в Вологодскую областную больницу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, семеро человек получили травмы в результате столкновения трёх автомобилей в Саратове 13 декабря.