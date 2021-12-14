Нью-Дели, , 01:37 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» в Индии увеличилось до 40. Об этом 13 декабря сообщила газета Business Standard со ссылкой на минздравы индийских регионов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большая часть выявленных фактов инфицирования указанным вариантом SARS-CoV-2 приходится на штат Махараштра — 20. Еще девять случаев зафиксировано в Раджастхане и по три в Карнатаке и Гуджарате. Кроме того, два носителя «Омикрона» обнаружены в столичном округе Дели и по одному в штатах Керала, Андхра-Прадеш и Чандигарх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал SVT передал о том, что с 5 по 12 декабря в Норвегии удвоилось число зарегистрированных случаев заражения штаммом «Омикрон». Всего в стране подтверждено 958 таких фактов.

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