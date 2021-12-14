Нью-Йорк, США, , 01:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 декабря — первого рабочего дня недели — снижением на фоне нового штамма коронавируса, ожидания заседаний ФРС и ЕЦБ, а также общей неопределённости в экономике. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 320,04 пункта (0,89%), до уровня 35 650,95 пункта. S&P 500 подешевел на 42,87 пункта (0,91%), до уровня 4669,15 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 215,85 пункта (1,38%), до уровня 15 413,28 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,31 (1,81%), до уровня $71,19 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 декабря — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне совпадения объявленных макропоказателей американской экономики (инфляция) с ожидаемыми.

Читайте также: Биткоин снижается перед «парадом» заседаний центральных банков

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили последний рабочий день недели ростом