Москва, , 01:20 — REGNUM Партия «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, потеряла значительное количество голосов избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Одним из показателей влияния событий в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе на внутриполитические процессы в Армении могут служить результаты выборов в органы местного самоуправления, прошедшие 5 декабря в Армении, считает эксперт.

«В частности, на выборах повсеместно наблюдалось резкое снижение числа голосов, полученных возглавляемой премьер-министром партией «Гражданский договор», по сравнению с количеством голосов, зафиксированных в июне на внеочередных парламентских выборах. В некоторых случаях благоприятная ситуация для правящей партии была обусловлена резким снижением явки избирателей на выборах в органы местного самоуправления», — сказала политолог.

Однако, поскольку, по мнению эксперта, большинство избирателей, и в том числе из оппозиционных сил, не придавали особой важности выборам в органы местного самоуправления, «Гражданский договор» в очередной раз зафиксировал сравнительно благоприятные для себя показатели, не считая поражения в нескольких важных городах.

Напомним, что 5 декабря в Армении прошли выборы в местные органы власти. Партия Никола Пашиняна выиграла в 24 из 36 общин. Явка избирателей в 21 общине составила меньше половины.