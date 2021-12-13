Москва, 14 декабря, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, потеряла значительное количество голосов избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Одним из показателей влияния событий в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе на внутриполитические процессы в Армении могут служить результаты выборов в органы местного самоуправления, прошедшие 5 декабря в Армении, считает эксперт.

«В частности, на выборах повсеместно наблюдалось резкое снижение числа голосов, полученных возглавляемой премьер-министром партией «Гражданский договор», по сравнению с количеством голосов, зафиксированных в июне на внеочередных парламентских выборах. В некоторых случаях благоприятная ситуация для правящей партии была обусловлена резким снижением явки избирателей на выборах в органы местного самоуправления», — сказала политолог.

Однако, поскольку, по мнению эксперта, большинство избирателей, и в том числе из оппозиционных сил, не придавали особой важности выборам в органы местного самоуправления, «Гражданский договор» в очередной раз зафиксировал сравнительно благоприятные для себя показатели, не считая поражения в нескольких важных городах.

Напомним, что 5 декабря в Армении прошли выборы в местные органы власти. Партия Никола Пашиняна выиграла в 24 из 36 общин. Явка избирателей в 21 общине составила меньше половины.