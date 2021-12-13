Додома, 14 декабря, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Не менее девяти человек стали жертвами столкновения пассажирского фургона с деревом в регионе Иринга на юге Танзании, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла в деревне Махенге района Килоло. По предварительной версии, водитель фургона не справился с управлением, пытаясь войти в резкий поворот, и врезался в дерево. В результате ДТП погибли девять человек, еще трое получили тяжелые травмы. По факту дорожной аварии ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря грузовик врезался в группу школьников в городе Лагосе в Нигерии. В результате аварии погибли 17 учащихся одной из местных школ. При этом местные жители предприняли попытку линчевать водителя и сожгли грузовик.