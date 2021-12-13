Кентукки, США, 14 декабря, 2021, 01:04 — ИА Регнум. До 74 человек возросло число погибших от разрушительного торнадо в американском штате Кентукки. Об этом 13 декабря заявил журналистам в ходе брифинга губернатор штата Энди Бешир.

Торнадо

По данным губернатора, 74 человека погибли, о судьбе ещё 109 человек на данный момент ничего не известно, они числятся пропавшими без вести. По словам Бешира, число погибших может оказаться значительно выше тех цифр, что он назвал. Под воздействие торнадо попали 120 округов штата, торнадо не ослабевали на протяжении 360 км.

В штате Кентукки действует режим чрезвычайной ситуации. К спасательным мероприятиям привлечены бойцы национальной гвардии, из них около ста человек заняты розыском пропавших без вести и жертв стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден отправится в пострадавший от удара торнадо штат Кентукки.