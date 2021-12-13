Саратов, 14 декабря, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Семеро человек пострадали травмы в результате столкновения трех автомобилей в Саратове 13 декабря, сообщили в пресс-службе городского отдела Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария с участием автомобилей Skoda, «ГАЗель» и «Лада» произошла на спуске с Алтынной горы по улице Маркина. По факту ДТП начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись автомобили Hyundai Creta и Lexus. Жертвами происшествия стали три человека.