Рим, 14 декабря 2021, 00:58 — REGNUM 13 декабря в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» Жозе Моуриньо в последнем матче семнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержала уверенную победу над «Специей» со счетом 2:0.
Первый мяч в дебюте встречи забил английский защитник Крис Смоллинг после передачи Тэмми Абрахама — 1:0. В начале второй половины Рожер Ибаньес удвоил преимущество «волков» — 2:0.
Единственную красную карточку на 90+3-й минуте встречи получил вышедший на замену Феликс Афена-Гьян. На матче работала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой.
Статистика матча («Рома"/ «Специя»)
Удары 12/8
Удары в створ 6/2
Владение 53%/47%
Угловые 9/4
Нарушения 13/7
Составы команд:
«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг (Диавара, 64'), Кумбулла, Карсдорт, Кристанте, Винья, Верету (Бове, 90'), Мхитарян, Абрахам, (Майораль, 64').
«Специя»: Проведель, Амьен-Аду, Эртич, Николау, Сала (Кивер, 17'), Коваленко (Ардила, 53'), Гьяси, Маджоре (Бастони, 53'), Реца, Манай, Стрелец (Верде, 53').
«Рома», одержав девятую победу в сезоне и набрав 28 очков, обошла «Эмполи» и «Ювентус» и поднялась на шестую строчку. «Специя» с двенадцатью очками осталась на семнадцатом месте.