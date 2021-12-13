Рим, 14 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. 13 декабря в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» Жозе Моуриньо в последнем матче семнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержала уверенную победу над «Специей» со счетом 2:0.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Первый мяч в дебюте встречи забил английский защитник Крис Смоллинг после передачи Тэмми Абрахама — 1:0. В начале второй половины Рожер Ибаньес удвоил преимущество «волков» — 2:0.

Единственную красную карточку на 90+3-й минуте встречи получил вышедший на замену Феликс Афена-Гьян. На матче работала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой.

Статистика матча («Рома"/ «Специя»)

Удары 12/8

Удары в створ 6/2

Владение 53%/47%

Угловые 9/4

Нарушения 13/7

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг (Диавара, 64'), Кумбулла, Карсдорт, Кристанте, Винья, Верету (Бове, 90'), Мхитарян, Абрахам, (Майораль, 64').

«Специя»: Проведель, Амьен-Аду, Эртич, Николау, Сала (Кивер, 17'), Коваленко (Ардила, 53'), Гьяси, Маджоре (Бастони, 53'), Реца, Манай, Стрелец (Верде, 53').

«Рома», одержав девятую победу в сезоне и набрав 28 очков, обошла «Эмполи» и «Ювентус» и поднялась на шестую строчку. «Специя» с двенадцатью очками осталась на семнадцатом месте.