Хельсинки, , 00:46 — REGNUM Ситуация вокруг Украины стала основной темой телефонных переговоров президента Финляндии Саули Ниинистё и главы Белого дома США Джо Байдена, 13 декабря сообщили в канцелярии финского лидера.

Саули Ниинистё Kremlin.ru

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Стороны выразили мнение, что сложившуюся напряженность можно снизить путем диалога и взаимодействия. Кроме того, в канцелярии объявили, что 14 декабря Ниинистё планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Украины, а также прошедшую в шотландском городе Глазго 26-й сессию конференции по изменении климата.

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