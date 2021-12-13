Хельсинки, 14 декабря, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины стала основной темой телефонных переговоров президента Финляндии Саули Ниинистё и главы Белого дома США Джо Байдена, 13 декабря сообщили в канцелярии финского лидера.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

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Стороны выразили мнение, что сложившуюся напряженность можно снизить путем диалога и взаимодействия. Кроме того, в канцелярии объявили, что 14 декабря Ниинистё планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Украины, а также прошедшую в шотландском городе Глазго 26-ю сессию конференции по изменении климата.