Сринагар, Индия, 14 декабря, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Не менее двух полицейских погибли в результате нападения боевиков на полицейский автобус в штате Джамму и Кашмир в Индии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местной полиции.

Кашмир

«Вечером 13 декабря боевики напали на полицейский автомобиль, ранения получили 14 сотрудников. Из них двое погибли от полученных ранений», — заявил источник.

Отмечается, что пострадавших полицейских госпитализировали. Сразу после нападения индийские войска оцепили место происшествия. Сейчас ведется операция по поиску боевиков.

Ранее индийские власти сообщали о ликвидации двоих боевиков в штате Джамму и Кашмир. Тогда вооруженные боевики напали на правительственные войска, однако получили отпор.