Кейптаун, , 00:36 — REGNUM Специалисты Минздрава РФ прибыли в Южно-Африканскую Республику для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба российского ведомства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами-вирусологами, эпидемиологами врачи Роспотребнадзора, Минздрава России, оперативной группой МЧС и мобильной лабораторией на базе автомобиля «Камаз» совершил посадку в аэропорту города Йоханнесбурга.

Специалисты были направлены в ЮАР по поручению президента РФ Владимира Путина после просьбы президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исследователи в ЮАР допустили появление штамма «Омикрон» в организме ВИЧ-инфицированного жителя страны.

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