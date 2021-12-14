Москва, , 01:18 — REGNUM Только в РСФСР автономные образования были реальными. Остальные союзные республики, по существу, являлись мини-империями. Об 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Флаг СССР

«Интернационалистский дух, к сожалению, не был внедрён по всему Советскому Союзу. Русских учили интернационализму. А из остальных республик сделали мини-империи. Там были господствующие нации, а остальные — типа полурабов. Потом за это расплачивались. Грузия та же. Только российские автономии были реальными, обладали реальными полномочиями. А больше нигде! «Коренизация» государственного аппарата в союзных республиках, которой занимались большевики, и привела к распаду страны. По-другому и быть не могло!», — сказал эксперт.

Напомним, что в СССР входили 15 союзных республик, в составе которых, в свою очередь, насчитывалось 20 автономных республик, восемь автономных областей и десять автономных округов. Большая часть автономных образований входило в состав РСФСР.