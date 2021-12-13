Йошкар-Ола, 14 декабря, 2021, 00:27 — ИА Регнум. В настоящее время в Марий Эл для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией развернуто 985 коек, из которых заняты 65% мест. На пике четвёртой волны пандемии количество инфекционных коек в республике составляло 1965 мест, сообщает минздрав республики.

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13 декабря было сокращено еще 40 коек в Йошкар-Олинской городской больнице.

«Советская и Оршанская центральные районные больницы, Медсанчасть № 1 возвращаются к обычному графику работы, оказывают терапевтическую и хирургическую помощь пациентам, в том числе — пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах республики по состоянию на 13 декабря лечение получает 391 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 639 человек, из них у 633 — пневмония, 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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