Вашингтон, 14 декабря, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Один из ключевых интересов США при подписании Вашингтонского соглашения было уменьшение зависимости Сербии от российских энергоносителей. Об этом 13 декабря заявил спецпредставитель экс-президента США Дональда Трампа по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл в интервью сербским СМИ.

Ричард Гренелл

«Я чувствовал, что существует один пункт этого соглашения, с которым более трудно было согласиться сербской, чем косовской стороне. Это пункт, который относится к диверсификации энергии. Этот пункт был важен для США, так как сто процентов сербской энергии поступает из России. Поэтому я на этом настаивал. В конце концов, это политика США для Европы, и европейцы диверсифицируют свои источники энергии», — заявил Гренелл в интервью англоязычному порталу «Павлович тудей».

По словам Гренелла, нельзя слишком полагаться на одну страну или один энергоноситель, так как это небезопасно.

«Президент Вучич в итоге проявил большую смелость, он понял это и пошел вперед», — отметил Гренелл.

Напомним, что восьмой пункт соглашения «о нормализации экономических отношений», которое в сентябре 2020 года подписали в Вашингтоне представители Белграда и Приштины, относится к тому, что обе стороны будут работать над диверсификацией источников энергетического снабжения.