Ижевск, , 00:21 — REGNUM В Удмуртии сохраняется проблема серьезного дефицита медицинских специалистов в городах. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время аппаратного совещания. При этом он отметил, что главы районов вместе с главными врачами районных больниц активно включаются в борьбу за кадры в здравоохранении.

Врачи

«По-прежнему у нас ключевая проблема — это нехватка кадров, но мы подходим к этому несколько иначе — не просто статистически, а объективно. У нас по-прежнему большие вопросы к балансу между государственной и частной медициной, особенно в районных центрах», — заявил Бречалов.

Однако, по его словам, сложностей с кадрами нет, например, в Красногорской районной больнице.

«Но я там был, знаю врача, и теперь меня это не удивляет — многое зависит от человека», — цитирует главу региона «Коммерсантъ-Удмуртия». В то же время он заявил, что наблюдаются существенные изменения не только материально-технического обеспечения здравоохранения, но и качества лечения.

В преддверии Нового года Бречалов призвал глав районов проработать вопрос там, где остро чувствуется нехватка врачей, и направить в эти места «бригады узких специалистов, чтобы этот вопрос закрыть». Минздраву Удмуртии предложено организовать такого рода выезда медиков в районы на постоянной основе. Также он напомнил о так называемом «онкодесанте», который позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в оперативном докладе Счётной палаты по итогам января-сентября 2021 года Удмуртия упоминается как регион, где максимальная доля пациентов, у которых онкологические заболевания выявляют впервые на самой поздней стадии — 21,99%. За указанный период впервые онкологические заболевания выявлены у 723 жителей республики, из них у 159 человек — на IV стадии.

Также в Удмуртии наблюдается максимальная доля пациентов в России, у которых выявлены онкологические заболевания на III и IV стадиях — 42,19% от общего числа пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями.

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