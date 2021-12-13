Мехико, 14 декабря, 2021, 00:17 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек были убиты в результате вооруженного нападения, совершенного неизвестными в мексиканском штате Мехико. Об этом 13 декабря сообщила газета Milenio со ссылкой на местные власти.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

Тела убитых с огнестрельными ранениями лежали у дороги в муниципалитете Аманалько-де-Бесерра. На месте были обнаружены гильзы от патронов, применяемых в автоматическом оружии. Прокуратура региона начала расследование по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в мексиканском муниципалитете Ситакуаро (штат Мичоакан) неизвестные открыли огонь по толпе, наблюдавшей за подпольными петушиными боями. В результате нападения погибли четыре человека и еще семь пострадали.