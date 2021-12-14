14 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова американской теннисистки о том, что её передёргивало от Олимпийских игр в России.

Елизавета Коробова, , 08:00 — REGNUM Заявление американской теннисистки, 18-кратной победительницы турниров Большого шлема Крис Эверт о том, что необходимо запретить Китаю, России и другим странам, «которые идут против всего человечества», принимать Олимпийские игры, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 декабря в социальной сети Facebook.

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Крис Эверт — американская теннисистка. Wikipedia.org

«Если передёргивает, это неспроста! Тут уже серьезно лечиться надо! Конечно, медали получают другие, а не американцы! Вот их и трясёт от ненависти! Смотрите, не захлебнитесь желчью, а то отравитесь ненароком!» — считает Elen B.

Многие пользователи пришли к выводу, что американская спортсменка лицемерит. Граждане напомнили, на каком уровне проходили Олимпийские игры на американском континенте в 1996 году.

«Конечно, Олимпийские игры в США, которые прошли в Атланте, были образцовыми! Тогда все спортсмены жили в здании бывшей тюрьмы. Самое правильное место, где не будет передёргивать», — указывает Иван С.

Некоторые комментаторы отмечают, что передёргивать спортсменку должно было бы от своей страны, которая то и дело устраивает кровавые перевороты в чужих суверенных государствах.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А её не передёргивает от своей страны, которая под видом демократии вмешивается в дела всех стран мира, нарушает все мыслимые законы, бомбит неугодных? Или тут всё в порядке? Кстати, она преклоняет колено перед чернокожими? Извиняется перед ними? А землю под своим домом индейцам отдала?» — интересуется Олег С.

Часть людей полагает, что американская теннисистка забыла тот факт, что о правах человека Америка узнала лишь под конец XX века, так что не ей критиковать Россию и Китай.

«И это говорит человек в стране, у которой расовая сегрегация до 70-х годов XX века существовала, а её передёргивает от Олимпиады в Китае и России. Мило», — пишет Таня С.

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Ряд пользователей указывает на то, что мало какая страна может похвастаться такими беспринципными спортсменами, как Соединённые Штаты.

«Такое бы ни один российский или китайский спортсмен себе не позволил бы. Потому что обладает чувством самоуважения. А американка себя банально опозорила, проявила свою слабость. Передёргивало её, видите ли. Позорище», — написал Геннадий И.

«Это так мерзко, когда спортсмены привносят в спорт гнилую политику. Одно дело, когда бывшие спортсмены становятся политиками, тогда всё нормально, они становятся именно политиками. Но такие, как эта американка, остаются именно что спортсменами!» — поделилась своим мнением Ольга М.

Отдельные комментаторы отмечают, что Америка показывает свою слабость, когда её спортсмены жалуются на какие-либо государства.

«Пускай дёргается. Это показывает слабость американского спорта. Это показывает также силу российского спорта, который заставляет американцев трястись!» — пишет Андрей Н.

Напомним, 12 декабря американская теннисистка, 18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт написала в Twitter, что необходимо запретить Китаю, России и другим странам, «которые идут против всего человечества», принимать Олимпийские игры. Спортсменка отметила, что когда спортивные мероприятия проходили на территории этих государств, её передёргивало.