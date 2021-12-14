Москва, , 00:25 — REGNUM Армения давно должна была признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему никто из них [властей Армении] не признал независимость Карабаха?! Как мы признали независимость Крыма. Все процедуры по Крыму прошли совершенно легитимно, как бы это не отрицали на Западе. А у армян была главной идеей «миацум» [Присоединение Нагорного Карабаха к Армении]. «Карабах — это Армения, и — точка!», как сказал Пашинян. Чёрт его за язык дёргал! Это плохо и кончилось. Это был как раз и самый главный повод для азербайджанцев», — сказал эксперт.

Напомним, что Армения с начала 1990-х годов, придерживается концепции, в соответствии с которой, она признает независимость Нагорно-Карабахской республики только второй по счёту — после того, как НКР ранее признает хотя бы одно государство мира.