Москва, 14 декабря, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Армения давно должна была признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни ВикторНадеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Почему никто из них [властей Армении] не признал независимость Карабаха?! Как мы признали независимость Крыма. Все процедуры по Крыму прошли совершенно легитимно, как бы это не отрицали на Западе. А у армян была главной идеей «миацум» [Присоединение Нагорного Карабаха к Армении]. «Карабах — это Армения, и — точка!», как сказал Пашинян. Чёрт его за язык дёргал! Это плохо и кончилось. Это был как раз и самый главный повод для азербайджанцев», — сказал эксперт.

Напомним, что Армения с начала 1990-х годов, придерживается концепции, в соответствии с которой она признает независимость Нагорно-Карабахской Республики только второй по счёту — после того как НКР ранее признает хотя бы одно государство мира.