Мурманск, , 23:59 — REGNUM В Мурманской области установлена новая величина прожиточного минимума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Прожиточный минимум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прожиточный минимум на территории региона в расчете на душу населения вырос с 18 079 до 20 227 рублей. Для трудоспособного населения это показатель увеличился с 18 767 до 22 047 рублей, для пенсионеров — с 14 961 рубля до 17 395 рублей, для детей — с 18 326 до 19 620 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума рассчитывается для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума повысила прожиточный минимум выше инфляции.