Нижний Новгород, 13 декабря, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Первый кассационный суд отменил Апелляционное определение Нижегородского областного суда и передал на новое рассмотрение в Нижегородский облсуд уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора региона Дмитрия Жиделева, который летом 2021 года вышел на свободу. Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.

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ИА REGNUM напоминает, в марте 2021 года он был приговорен Московским районным судом Нижнего Новгорода к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 223 млн рублей.

Судом было установлено, что в 2014—2015 годах Жиделев получил взятку двумя автомобилями Range Rover и BMW Х3 общей стоимостью более 6 млн рублей. Ранее он был уволен из надзорного органа «в связи с утратой доверия».

В июле 2021 года по итогам рассмотрения апелляционной жалобы подсудимого Нижегородский областной суд отменил обвинительный приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение в районный суд, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, Жиделев вышел на свободу.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда, проверив материалы дела и выслушав участников процесса, пришла к выводу о том, что при вынесении решения судом апелляционной инстанции были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли на исход дела, «в том числе положений ст. 389.13 УПК РФ, согласно которым суд апелляционной инстанции наделен полномочиями не только повторного исследования представленных доказательств, но и вправе самостоятельно мотивировать решение о допустимости и недопустимости приведённых сторонами доказательств».

В отношении Жиделева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания. Нижегородский областной суд рассмотрит дело иным составом.