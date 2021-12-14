Белград, , 00:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич поздравил Кирилла Петкова с избранием на должность премьер-министра Болгарии. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба президента Сербии.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

«Возглавит правительство Республики Болгарии — это огромная честь и ответственность, которая подразумевает готовность ответить на различные вызовы. Я уверен, что вы будете выполнять обязанности премьера с истинной преданностью, на благо всех граждан вашей страны», — говорится в поздравлении, которое Вучич направил Петкову.

Вучич добавил, что Сербия заинтересована в развитии сотрудничества с дружественной Болгарией в целях процветания двух государств и народов.

Напомним, что ранее депутаты парламента Болгарии избрали на должность премьера Кирилла Петкова — одного из руководителей победившей на досрочных парламентских выборах в Болгарии коалиции «Продолжаем перемены».