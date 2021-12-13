Москва, 13 декабря, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 13 декабря журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что московский «Спартак» определился с целью на зимнее трансферное окно. В январе клуб должен пополнить 21-летний фланговый атакующий защитник австрийского «ВТГ Тироля» Леон Классен, выступающий также за молодежную сборную России U21 по футболу.

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

В текущем сезоне Леон Классен принял участие в семнадцати матчах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестью результативными передачами. Российский защитник является одним из ключевых игроков аутсайдера чемпионата Австрии. «ВСГ Тироль» с девятнадцатью очками занимает десятое место в турнирной таблице лиги.

Transfermarkt оценивает 21-летнего российского футболиста в 400 тысяч евро. На его позиции в составе «Спартака» могут сыграть лишь Айртон Дантас и Александр Ломовицкий. Однако последний уже согласовал контракт с казанским «Рубином» и в ближайшее время клуб объявит о его трансфере.