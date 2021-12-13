Лестер, Великобритания, , 23:45 — REGNUM На 24-летнего центрального полузащитника «Лестер Сити» и национальной сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманса претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Об этом 13 декабря сообщило издание fichajes.

Юри Тилеманс Кирилл Венедиктов

В текущем сезоне на счету бельгийского хавбэка 7 (5+2) очков по системе гол+пас в восемнадцати матчах во всех турнирах.

Юри Тилеманс покинул «Монако» и перешел в «Лестер Сити» 8 июля 2019 года. Английский клуб заплатил за трансфер футболиста 45 миллионов евро. Текущее соглашение бельгийца с «лисами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

В составе «Лестера» Юри Тилеманс завоевал два трофея — Кубок Англии и Суперкубок Англии.