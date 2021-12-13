Вологодская область, , 23:43 — REGNUM В Вологодской области откроют обсерваторы для размещения пациентов, контактировавших с зараженными новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Сейчас нам нужно выстроить заградительный барьер для проникновения в регион нового штамма коронавируса. Поэтому предлагаем размещать пациентов с подтвержденным омикрон-штаммом в боксированных палатах инфекционных стационаров Вологды и Череповца. А для людей, которые контактировали с зараженными омикрон-штаммом, предлагается развернуть обсерваторы в Вологодском госпитале для ветеранов войн, в областном кожно-венерологическом диспансере №2 и на базе одного из общежитий Великоустюгского многопрофильного колледжа. Подготовить эти площадки необходимо максимум за сутки», — сказал на оперативном совещании глава департамента здравоохраненияАлексей Плотников.

Губернатор региона предложение чиновника поддержал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области сокращается число госпитализируемых ковид-пациентов — моногоспитали заполнены наполовину.