Львов, Украина, , 23:42 — REGNUM Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме во Львове, сообщает 13 декабря «Страна.ua».

Взрыв бытового газа в городе Баксан Кабрдино-Балкарии ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

В трёхэтажном доме после взрыва начался пожар: спасатели извлекли из огня троих человек. Все трое выжили и с ожогами средней степени тяжести госпитализированы.

Взрыв прогремел в 17:35 (время местное). Причина взрыва, как выяснилось — в утечке бытового газа. В 18:22 пожар полностью ликвидировали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге взорвался баллон от переносной газовой плиты