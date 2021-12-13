Львов, Украина, 13 декабря, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме во Львове, сообщает 13 декабря «Страна.ua».

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Взрыв бытового газа в городе Баксан Кабрдино-Балкарии

В трёхэтажном доме после взрыва начался пожар: спасатели извлекли из огня троих человек. Все трое выжили и с ожогами средней степени тяжести госпитализированы.

Взрыв прогремел в 17:35 (время местное). Причина взрыва, как выяснилось — в утечке бытового газа. В 18:22 пожар полностью ликвидировали.