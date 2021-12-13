Лондон, 14 декабря, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Евроинтеграция Западных Балкан не имеет альтернативы. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 13 декабря после встречи представителей Великобритании, ЕС и США с министрами иностранных дел стран региона в Лондоне.

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«У нас была очень полезная встреча на уровне Великобритания — ЕС — США плюс Западные Балканы в Лондоне. Нет альтернативы евроинтеграции этого региона», — написал Лайчак на своей странице в «Твиттере».

Чиновник ЕС добавил, что с этой оценкой согласны все участники встречи.

Напомним, что министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в Лондоне провел переговоры со спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром по поводу инициативы Open Balkan и диалогу о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.