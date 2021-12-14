Москва, , 00:33 — REGNUM Транспортный коридор в Иран имеет для Армении чрезвычайно важное значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Дорога Капан — Горис Yakovlev Sergey

Азербайджанцы сумели перерезать стратегическую автодорогу Горис — Капан, так как небольшая часть этой дороги проходит по территории Азербайджана, сказал эксперт. Ввиду чрезвычайно сложного горного рельефа нереально построить другую автодорогу, связывающую Армению и Иран, считает эксперт. Поэтому армянская сторона выдвигала проект строительства в горах 26-ти километрового обходного тоннеля. По мнению эксперта, возведение такого тоннеля технически возможно, но оно займёт много времени и потребует многомиллиардных расходов. У Армении таких средств нет. Даже для Ирана такие затраты будут проблематичными. Эксперт считает, что даже если такой новый транспортный коридор и будет построен, то исключительно из политических соображений, так как он никогда себя не окупит. Объём грузов, перевозимый по такой гипотетической магистрали, не может быть большим. Армения не сможет обеспечить загруженность этого транспортного коридора ввиду отсутствия у неё значительного грузопотока.

Поэтому, считает Надеин-Раевский, единственным способом обеспечить для Армении транспортный коридор могут являться лишь международные гарантии его безопасности, в первую очередь, со стороны России.

«Армения должна иметь выходы вовне, и ни Азербайджан, ни Турция не должны ей в этом препятствовать», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Азербайджан установил таможенные посты на дороге Горис — Капан 11 ноября. Силовики заняли участок, который, по советским картам, заходит на подконтрольную Баку территорию.