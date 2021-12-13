Вашингтон, 13 декабря, 2021, 23:37 — ИА Регнум. ВМС США спишут пять ракетных крейсеров типа Ticonderoga, несущих на борту крылатые ракеты Tomahawk, сообщает 13 декабря пресс-служба Конгресса.

U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Johnnie R. Robbins Крейсер типа «Тикондерога»

Такое решение принято в рамках оптимизации сил и сокращения расходов на содержание боевых кораблей.

На основе решений Конгресса по финансированию флота ВМС должны списать крейсеры, построенные в 80−90-х годах ХХ века.

Уточняется, что изначально планировалось вывести из боевого состава ВМС семь крейсеров типа Ticonderoga и заменить их на новые эсминцы и фрегаты. Однако в итоге Конгресс утвердил списание пяти ракетных крейсеров.

На данный момент в составе ВМС США числится 22 ракетных крейсера типа Ticonderoga. Каждый такой корабль оснащен установкой вертикального пуска Mark 41 с 122 пусковыми контейнерами для крылатых ракет Tomahawk, противолодочных управляемых ракет ASROC и зенитных ракет Standard 2.