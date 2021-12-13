Мадрид, , 23:35 — REGNUM 13 декабря состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. Изначально мадридский «Реал» получил в соперники португальскую «Бенфику». Однако затем УЕФА принял решение аннулировать результаты и провести повторную жеребьевку из-за технической ошибки (шарики «МЮ» и «Ливерпуля» попали не в те корзины). По результатам повторной жеребьевки «Реалу» предстоит сыграть с «Пари Сен-Жермен» за выход в четвертьфинал. Позже вечером директор мадридского клуба Эмилио Буртагеньо выразил недовольство повторной жеребьевкой и заявил, что клуб намерен опротестовать это решение. Об этом сообщило издание Marca.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

15 февраля 2022 года в Париже на стадионе «Стад де Пренс» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Пари Сен-Жермен» — «Реал». Ответная встреча запланирована на 8 марта.

Действующим обладателем кубка Лиги чемпионов является лондонский «Челси», обыгравший в финале прошлого сезона «Манчестер Сити» со счетом 1:0.