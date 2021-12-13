Вена, , 23:32 — REGNUM Проекту «Северный поток — 2» не нужно при каждом удобном случае ставить палки в колёса, этот газопровод нужен европейским странам, сообщил 13 декабря журналистам австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

Комментируя заявление своего коллеги из Германии Анналены Бербок (сопредседатель партии «Союз-90"/"Зелёные») о том, что ЕС не устраивает СП-2 из-за несоответствия третьему энергопакету и что сертификации пока не будет, Шалленберг напомнил о том, что ещё в 2006 г. европейцы изъявили желание диверсифицировать источники и маршруты энергопоставок.

Шалленберг «Это именно такой проект. Он завершён. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение».

Он добавил, что пора прекратить постоянно придираться к СП-2, а уже начать использовать его. Просто удивительно, отметил он, что пока делается наоборот.

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