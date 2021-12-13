Вена, 13 декабря 2021, 23:32 — REGNUM Проекту «Северный поток — 2» не нужно при каждом удобном случае ставить палки в колёса, этот газопровод нужен европейским странам, сообщил 13 декабря журналистам австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг.

Александер Шалленберг
Александер Шалленберг
Bmeia.gv.at

Комментируя заявление своего коллеги из Германии Анналены Бербок (сопредседатель партии «Союз-90"/"Зелёные») о том, что ЕС не устраивает СП-2 из-за несоответствия третьему энергопакету и что сертификации пока не будет, Шалленберг напомнил о том, что ещё в 2006 г. европейцы изъявили желание диверсифицировать источники и маршруты энергопоставок.

«Это именно такой проект. Он завершён. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение».
Шалленберг

Он добавил, что пора прекратить постоянно придираться к СП-2, а уже начать использовать его. Просто удивительно, отметил он, что пока делается наоборот.

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