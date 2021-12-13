Нижний Новгород, , 23:30 — REGNUM В рамках строительства скоростной автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется построить мост через реку Сура на границе Нижегородской области и Чувашии. Об этом сообщает Государственная компания «Автодор».

Обзорная схема трассы М-12 Cap.ru

Протяженность мостового перехода составит 926,5 метра, ширина — 25,02 метра, движение будет организовано по двум полосам в каждую из сторон.

Примерно в 20 км от моста на трассе М-12 будет создана развязка на пересечении с дорогой регионального значения 97К-001, которая ведет в чувашскую Шумерлю. На территории Нижегородской области развязку организуют на пересечении с автодорогой 22К-0162 Работки — Порецкое недалеко от Сергача.

Для строительства мостового перехода вблизи места работ собрали два мобильных бетонных завода, арматурный цех и ремонтно-механическую мастерскую. Для строителей подготовили три модульных общежития, столовая на 86 мест и два административных здания, везде действует бойлерная система отопления. На объекте задействовано 350 рабочих и 80 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральную скоростную трассу протяжённостью около 730 км планируется запустить в России 2024 году. Строительство М-12 начали в июле 2020 года. Из общей протяженности трассы 425 км составит новая дорога, 396 км — реконструкция существующих федеральных автодорог.

На отдельных участках планируется открыть движение уже в 2022 году. К сентябрю 2024 года, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, будет начато движение по трассе вместе с новыми участками — до Тюмени и Челябинска. В этом месте дорога должна образовать кольцо с Екатеринбургом.

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