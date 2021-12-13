Милан, Италия, 13 декабря, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Сотрудники Финансовой гвардии Италии провели обыски в миланском доме одного из крупных футбольных агентов, а также в офисах его компаний, передают национальные СМИ в понедельник, 13 декабря.

nobbiwan Стадион «Сан-Сиро». Милан

Изъяты документы, связанные с деятельностью 11 футбольных клубов страны, среди которых — «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Сотрудники спецслужбы подозревают неназванного агента, а также иных лиц в отмывании денег и иных налоговых преступлениях.