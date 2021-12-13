Агридженто, Италия, 13 декабря, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Дом в итальянской Раванузе, где 12 декабря произошел взрыв газа, осматривался специалистами за пять дней до происшествия, сообщают местные СМИ в понедельник, 13 декабря.

Uxfon.com Взрыв газа

Никаких нарушений при осмотре выявлено не было.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва четыре здания получили значительные повреждения, погибли семь человек, еще двое считаются пропавшими без вести.