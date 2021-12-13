Брюссель, , 23:44 — REGNUM Правительство Германии потребовало от ЕС ввести санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика. Об этом 13 декабря сообщила в Брюсселе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

По ее словам, Додик попытался отделить Республику Сербскую от вооруженных сил БиГ, налоговой и юридической системы, а для германского правительства подобные попытки неприемлемы.

«Его попытки отделиться неприемлемы, а это значит, что против Додика нужно использовать режим санкций, за что я выступила здесь, в Брюсселе», — процитировало агентство «Рейтер» слова Бербок.

Напомним, что ранее Милорад Додик заявил, что Республика Сербская тоже введет определенные контрмеры в случае введения санкций со стороны Германии.

Ранее парламент автономии проголосовал за то, чтобы Республика Сербская отменила свое согласие на создание общей армии БиГ, а также за то, чтобы контроль над налоговой и правосудной системой вернулся в компетенции Баня-Луки.