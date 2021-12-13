Рим, 13 декабря, 2021, 23:21 — ИА Регнум. У правительства Италии нет намерения досрочно начинать зимние каникулы и отправлять школьников на «дистанционку», заявил в понедельник, 13 декабря, заместитель министра образования Россано Сассо.

Парты

На карантин уходят только те классы, где выявлены зараженные, доля таких классов ни разу не превысила 5%, добавил он.

Учебный 2020−2021 год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя было снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.

По данным на13 декабря, в Италии умерли134 929человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на98(днем ранее — на66). Число подтвержденных носителей выросло на12 712(днем ранее — на19 215). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 238 221 — более8% населения страны. В настоящее время заражены290 757человек (на8595больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллионачеловек (более 76% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).