Санкт-Петербург, , 23:20 — REGNUM 13 декабря итальянский журналист Николо Скира сообщил, что руководство санкт-петербургского «Зенита» предложило 26-летнего форварду сборной Ирана Сердару Азмуну подписать новый контракт, так как текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал с Азмуном пятилетний контракт и предложил «Зениту» 3 миллиона евро за трансфер нападающего в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Зенит», в поисках замены Азмуну, предложит южноамериканскому клубу «Пеньяроль» 15 миллионов евро за трансфер 20-летнего форварда сборной Уругвая Аугустино Альвареса. Однако переговоры затягиваются из-за того, что в услугах футболиста также заинтересована каталонская «Барселоны».