Вашингтон, 13 декабря, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Визит в пострадавший от торнадо район штата Кентукки нанесёт 15 декабря американский президент Джо Байден, сообщили 13 декабря в пресс-службе Белого дома. Он поедет в Форт-Кэмпбелл, Мэйфилд и Доусон-Спрингс.

Gage Skidmore Джо Байден

Уточняется, в Форт-Кэмпбелле состоится брифинг по бурям, на котором Байден выступит. В Мэйфилде и Доусон-Спрингсе Байден побывает на месте разрушений, посмотрит, что произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кентукки заявили о 80 погибших в штате из-за торнадо. В штате введён режим чрезвычайной ситуации.