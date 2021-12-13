Москва, 13 декабря 2021, 23:15 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Португальский специалист получит от клуба 3 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом 13 декабря сообщило издание Metaratings.

Руй Витория
Руй Витория
(сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Ранее сообщалось, что «Спартак» 17 декабря представит итальянского специалиста Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера основной команды.

Сегодня, 13 декабря, «Спартак» крупно уступил «Сочи» в матче 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Основное время матча завершилось со счетом 0:3. В Лиге Европы «Спартак» с тремя победами и десятью очками занял чистое первое место в вышел в 1/8 финала плей-офф еврокубка.