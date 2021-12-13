Москва, 13 декабря, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Португальский специалист получит от клуба 3 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом 13 декабря сообщило издание Metaratings.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Ранее сообщалось, что «Спартак» 17 декабря представит итальянского специалиста Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера основной команды.

Сегодня, 13 декабря, «Спартак» крупно уступил «Сочи» в матче 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Основное время матча завершилось со счетом 0:3. В Лиге Европы «Спартак» с тремя победами и десятью очками занял чистое первое место в вышел в 1/8 финала плей-офф еврокубка.