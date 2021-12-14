14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили массовую драку на турнире по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве.

Светлана Рыбина, , 07:03 — REGNUM Массовая драка, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 13 декабря в социальной сети Facebook.

Адриан Янс ван Остаде «Драка» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разве это драка?! Да это танцы!» — написала Юлия Щ.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что организаторы не смогли справиться с толпой людей, которые нарушили ход спортивного мероприятия.

«А как там всё организовано? Разве не должно быть разделение участников, тренеров и толпы, которая на это смотрит? Почему такая куча мала образовалась? Организаторы явно недоглядели и недоработали», — указывает Вадим А.

Цитата из видео «Турнир ММА в Москве закончился массовой дракой — Москва 24»

Некоторые комментаторы отмечают, что все участники данного мероприятия показали полное отсутствие культуры и уважения к тому виду спора, которым они так якобы увлечены.

«Чего на этот раз не поделили? И главное: что и кому они докажут, кроме отсутствия своей культуры?» — задаётся вопросом Муслим М.

Часть людей полагает, что после случившегося очевидно, что участники и поклонники ММА на данном турнире не готовы к цивилизованному поведению, им очень хочется выплеснуть свою агрессию, и им только дай повод, они им непременно воспользуются в нарушение всех требований организаторов.

«Что несёт в мир ММА, кроме ненависти и жестокости? Может быть, там учитывается какая-нибудь культура? Может быть, там есть философия, которая присутствует практически во всех видах единоборств? Если нет, то организаторы просто устраивают хлеб и зрелище, и сшибают с этого шоу для дикарей миллиарды», — считает Ринат А.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные зрелищные мероприятия по единоборству транслируют обществу лишь деструктивные вещи, взывают к самым низменным, животным инстинктам людей и спекулируют на них.

«Все эти бойцы ММА после того, как спускаются с ринга и выходят на улицы городов не перестают быть такими же агрессивными. Это такая особая культура жестокости, показательная, которая внимание привлекает. Но это угрожает простым людям, которые не хотят наблюдать за новым Колизеем», — написала Наталия В.

Коэн Константин Фиделио. Драка на рынке. 1832

Отдельные комментаторы отмечают, что спрос рождает предложение, поэтому ругать организаторов подобных поединков за это — бессмысленное занятие.

«ММА — это зрелищный вид спорта, ему не требуется доказывать окружающим, что он имеет право на существование. Поэтому его и смотрят миллионы людей по всему миру, поэтому куча бойцов готова выходить на ринг, ведь это принесёт им как славу и широкую известность, так и деньги», — пишет Анна Б.

Нашлись и те, кто напомнили, что в Москве остаются в действии требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, которые в самой наглой форме нарушили все участники этой массовой драки.

«А Маски?! Как же маски?! Про дистанцию я вообще молчу! Почему проводятся такие массовые мероприятия в условиях пандемии, где не соблюдаются элементарные санитарные требования? Наказать организаторов и участников! Штрафы всем впаять!» — требует Татьяна В.

Напомним, 12 декабря РЕН ТВ опубликовал материал, согласно которому турнир по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве завершился массовой потасовкой. Боец Намазан Самиев, после того как одолел своего соперника, вызвал на ринг случайного человека, которого ударил коленом в голову до официального начала нового боя, что и спровоцировало массовую драку.