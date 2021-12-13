Триест, Италия, 13 декабря, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Наиболее удобными для жизни в Италии городами являются Триест, Милан и Тренто, таковы итоги ежегодного исследования ведущей деловой газеты страны Il Sole 24 Ore, опубликованные в понедельник, 13 декабря.

Флаг Италии

Среди крупных городов страны высокие позиции заняли также Флоренция, Рим и Турин (11, 13 и 31 места соответственно).

На юге страны, где экономическая ситуация менее благоприятна, меньше и удобных для жизни городов, в очередной раз констатировали аналитики.