14 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 07:03 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден отмахнулась от опасений по поводу проблемы умственной деятельности президента Джо Байдена, назвав их смехотворными во время интервью CBS.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая леди США Джилл Байден (сс) The White House

Затрагивая тему падающих рейтингов Байдена, корреспондент CBS Рита Бравер указала: «Значительное число американцев задаются вопросами о том, насколько активна умственная деятельность президента». Бравер сделала отсылку к подозрениям граждан насчет деменции президента.

«Я думаю, что это смехотворно», — ответила супруга Байдена.

Недавний опрос Morning Consult/Politico выявил, что 46% американцев согласились с утверждением, что «Джо Байден находится в хорошей умственной форме», в то время как 48% не согласились.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили слова первой леди под соответствующей публикацией Fox News.

«Если Байден «психически здоров», то у него гораздо более серьезная проблема (для этой страны). Это указывает на то, что ошибки, которые он совершил, вовсе не ошибки, а преднамеренные действия. Я думаю, что на месте Джил я бы предпочел, чтобы у него просто были проблемы с психикой, на которые можно все списать», — считает Curly4.

«Ну я думаю, правдивой альтернативой было бы сказать: «Вы правы. Он непригоден…» — отвечает 1PingYes2PingsNo.

«Ну он всегда был непригоден, и многие знали это, но они попались на ложь СМИ. Байден — результат крупнейшего заговора в американской истории, не говоря уже о мошенничестве. И когда я говорю о мошенничестве, я не имею в виду голосование по почте, я говорю о крупнейшей кампании дезинформации в современной истории», — пишет jomamame.

«Джилл Байден сказала, что она верит, что общественное мнение «перевернется», когда они поймут, чего пытается достичь президент». Джо даже не понимает, чего он пытается достичь», — указывает libsmakemelaughalot.

«Или понять, что написано на телесуфлере перед ним», — отвечает HitItLong.

«Если вы послушаете его речи, то станет ясно, что это когнитивный спад. В этом нет ничего плохого. Это часть старения. Но он не годится для высшей должности в стране», — уверен fob455.

«Если это бред, пусть он пройдет когнитивный тест, они заставили Трампа пройти его, и он справлялся с множеством дел и свободно общался с прессой каждый день. Но тест должна провести третья сторона, а результаты обнародовать», — считает Lincoln831.

«Каждый пилот ВВС США обязан пройти многодневные интенсивные тесты на когнитивные способности, IQ и умственную пригодность перед началом обучения пилотов. Каждый кандидат в президенты США должен пройти то же самое, а также тестирование на наркотики и выборочное тестирование в течение всего срока полномочий», — предлагает independantobserver555.

«Чем больше времени проходит, тем труднее защитить ухудшающееся психическое здоровье Джо. Это уже очевидно, но дальше будет только хуже. Просто посмотрите на него пару лет назад и сейчас. Ей приходится направлять его на сцене и вне ее, заканчивать за него слова и объяснять, что он имеет в виду, когда они вместе дают интервью», — осуждает howlycow.

«Неудивительно, что работа оказалась сложнее, чем она себе представляла. Должно быть, это утомительно — постоянно оправдываться за Байдена», — делает отсылку GotMyIrishUp к интервью Джилл Байден, в котором она указала, что быть первой леди США сложнее, чем она предполагала.

«Джо Байден не только психически неуравновешен, но его жена Джилл, если она действительно верит, что он в порядке. Его показатели в опросах НЕ БУДУТ расти, он ведет эту страну к краху, и люди начинают это понимать. Такова реальность», — объясняет johnnyo007.

«Она должна отрицать его проблемы, иначе как они оправдают его назначение. Я не буду говорить «избран», потому что он не был избран людьми, он был назначен», — комментирует akostechka902.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.