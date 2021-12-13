Рим, 13 декабря, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Парламент Италии в понедельник, 13 декабря, провел слушания по законопроекту о легализации эвтаназии.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

Выступающие в поддержку этой инициативы популисты и леволибералы назвали этот день «историческим с точки зрения защиты прав человека в нашей стране».

В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствии с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни. В 2021 году в Италии были также собраны подписи для проведения референдума о легализации эвтаназии. Решение должен принять парламент.