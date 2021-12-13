Рим, 13 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Лидер популистского «Движения 5 звезд», экс-премьер Италии (2018−2021) Джузеппе Конте пользуется доверием наибольшего количества граждан страны среди лидеров всех политических партий, таковы итоги опроса Swg, опубликованные в понедельник, 13 декабря.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Джузеппе Конте

Конте доверяет около 39% граждан, лидеру правоконсервативной партии «Братья Италии» Джордже Мелони — 31%, лидеру леволибералов Энрико Летте — 28%, лидеру еще одной правоконсервативной партии «Лига» Маттео Сальвини — 25%.

Все вышеперечисленные партии, кроме «Братьев Италии», входят в «широкую» правящую коалицию под руководством Марио Драги.