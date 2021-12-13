Рим, , 22:52 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в понедельник, 13 декабря, обсудил вопрос о предстоящих президентских выборах с главами нескольких других партий.

Маттео Сальвини Arlington National Cemetery

В частности, Сальвини встретился с лидером популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте, леволиберальной «Живой Италии» Маттео Ренци, леволиберальной Демократической партии Энрико Леттой, правоконсервативной партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Все перечисленные партии входят в «широкую» правящую коалицию под руководством Марио Драги.

Сальвини отметил, что по данному вопросу полезно обменять мнениями, а также выразил надежду, что переговоры пройдут «без предубеждений и идеологизмов».

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он уже заявил, что не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.